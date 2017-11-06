Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Гороскоп на неделю составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
Если вы устали от одиночества и соскучились по общению, начало недели как нельзя лучше подходит для встреч с друзьями и родственниками. Середину недели следует посвятить домашним хлопотам и семейным обязанностям. Пятница и суббота располагают к любви и творчеству. Воскресенье посвятите своему здоровью.
ТЕЛЕЦ
Телец больше остальных знаков озабочен делами материальными, и в начале этой недели у вас появится возможность еще более упрочить свое положение. Время благоприятно для покупок. В середине недели ожидается много общения по делам рабочим и личным. Ее концовка располагает к домашнему отдыху. Воскресенье благоприятно для романтических свиданий.
БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что неделя начинается с выходного дня, именно ее начало следует провести, по возможности, активнее. Вообще, вся неделя пройдет для вас на подъеме, так что расслабиться вы сможете только в воскресенье. Все предыдущие дни нужно провести, занимаясь спортом, встречаясь с друзьями и любимыми людьми.
РАК
Наступивший понедельник объявлен красным днем календаря, и вам это очень на руку. Сейчас не следует делать резких движений и строить из себя героя – лучше спокойно тихо отдыхать. Ваше время начинается со среды – вот тогда и можно вставать в авангарде любого процесса. В выходные забудьте об одиночестве, это хорошее время для общения.
ЛЕВ
Нельзя сказать, что неделя будет для вас удачной. В ее начале можно встречаться с друзьями, обсуждать с ними планы на будущее. Но когда наступят трудовые будни, вы почувствуете, что сил не вполне достаточно, чтобы проявить себя на все сто. Второе дыхание придет только в пятницу. Зато выходные можно провести активно.
ДЕВА
Несмотря на то, что понедельник объявлен выходным днем, для вас было бы гораздо лучше работать, чем отдыхать. Впрочем, положительные тенденции будут и во вторник – постарайтесь выложиться по полной программе. Середину недели лучше всего посвятить коллективной деятельности. Не планируйте на конец недели важных дел.
ВЕСЫ
Типичных Весов можно поздравить – вся наступившая неделя, видимо, пройдет под вашим знаком. В ее начале можно посещать культурные мероприятия, обогащаться духовно. Трудовые будни пройдут при вашем доминировании. В конце недели, если сил поубавится, друзья придут к вам на помощь. В воскресенье лучше ни с кем не общаться.
СКОРПИОН
Скорпионы достаточно рискованные люди, и они, как правило, ничего не боятся, но в начале этой недели есть смысл быть осмотрительным и без основания не пускаться во все тяжкие. Все меняется со среды – до конца недели можно проявлять максимум активности во всем, за что вы ни возьметесь. Воскресенье проведите в приятной компании.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели вы можете заниматься любыми делами, главное, не в одиночестве, а со своим любимым человеком. Если его по каким-то причинам нет, самое время отправляться на поиски. В среду и четверг сбавьте обороты, умерьте активность. Хорошее для вас время начинается с пятницы и не оставит вас оба выходных дня.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Черная Луна (апогей лунной орбиты) торжественно переходит в Козерог – в ваш знак. Поэтому в ближайшие девять месяцев будьте особенно осмотрительны. Что касается этой недели, то она будет неровной. В среду-четверг можно найти время для романтических приключений. В выходные исключите из своей жизни любой экстрим.
ВОДОЛЕЙ
Первые два дня наступившей недели обещают быть для вас особенно приятными. Хорошее время для творческой самореализации и романтических свиданий при свечах. Трудовые будни не отметятся большими успехами, но поработать, тем не менее, придется. Ближе к выходным внимания потребует ваша вторая половинка.
РЫБЫ
Начало наступившей недели можно провести дома в кругу семьи, с родителями. Среда и четверг самым благоприятным образом подходят для любви. Впрочем, эти же дни располагают к творческим начинаниям и развлечениям. Зато в конце недели вам вряд ли будет до отдыха. Наверняка дома скопилось много нерешенных проблем.
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