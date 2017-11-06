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Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Луна уже прошла символический экватор, началась вторая половина лунного месяца. Третья четверть не слишком располагает широкомасштабным мероприятиям, однако краткосрочные проекты, начатые сейчас, могут быть вполне успешны. Проведение плановых операций назначали именно на такие лунные фазы.
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Гороскоп на неделю составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

Если вы устали от одиночества и соскучились по общению, начало недели как нельзя лучше подходит для встреч с друзьями и родственниками. Середину недели следует посвятить домашним хлопотам и семейным обязанностям. Пятница и суббота располагают к любви и творчеству. Воскресенье посвятите своему здоровью.

ТЕЛЕЦ

Телец больше остальных знаков озабочен делами материальными, и в начале этой недели у вас появится возможность еще более упрочить свое положение. Время благоприятно для покупок. В середине недели ожидается много общения по делам рабочим и личным. Ее концовка располагает к домашнему отдыху. Воскресенье благоприятно для романтических свиданий.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что неделя начинается с выходного дня, именно ее начало следует провести, по возможности, активнее. Вообще, вся неделя пройдет для вас на подъеме, так что расслабиться вы сможете только в воскресенье. Все предыдущие дни нужно провести, занимаясь спортом, встречаясь с друзьями и любимыми людьми.

РАК

Наступивший понедельник объявлен красным днем календаря, и вам это очень на руку. Сейчас не следует делать резких движений и строить из себя героя – лучше спокойно тихо отдыхать. Ваше время начинается со среды – вот тогда и можно вставать в авангарде любого процесса. В выходные забудьте об одиночестве, это хорошее время для общения.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что неделя будет для вас удачной. В ее начале можно встречаться с друзьями, обсуждать с ними планы на будущее. Но когда наступят трудовые будни, вы почувствуете, что сил не вполне достаточно, чтобы проявить себя на все сто. Второе дыхание придет только в пятницу. Зато выходные можно провести активно.

ДЕВА

Несмотря на то, что понедельник объявлен выходным днем, для вас было бы гораздо лучше работать, чем отдыхать. Впрочем, положительные тенденции будут и во вторник – постарайтесь выложиться по полной программе. Середину недели лучше всего посвятить коллективной деятельности. Не планируйте на конец недели важных дел.

ВЕСЫ

Типичных Весов можно поздравить – вся наступившая неделя, видимо, пройдет под вашим знаком. В ее начале можно посещать культурные мероприятия, обогащаться духовно. Трудовые будни пройдут при вашем доминировании. В конце недели, если сил поубавится, друзья придут к вам на помощь. В воскресенье лучше ни с кем не общаться.

СКОРПИОН

Скорпионы достаточно рискованные люди, и они, как правило, ничего не боятся, но в начале этой недели есть смысл быть осмотрительным и без основания не пускаться во все тяжкие. Все меняется со среды – до конца недели можно проявлять максимум активности во всем, за что вы ни возьметесь. Воскресенье проведите в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели вы можете заниматься любыми делами, главное, не в одиночестве, а со своим любимым человеком. Если его по каким-то причинам нет, самое время отправляться на поиски. В среду и четверг сбавьте обороты, умерьте активность. Хорошее для вас время начинается с пятницы и не оставит вас оба выходных дня.

КОЗЕРОГ

На этой неделе Черная Луна (апогей лунной орбиты) торжественно переходит в Козерог – в ваш знак. Поэтому в ближайшие девять месяцев будьте особенно осмотрительны. Что касается этой недели, то она будет неровной. В среду-четверг можно найти время для романтических приключений. В выходные исключите из своей жизни любой экстрим.

ВОДОЛЕЙ

Первые два дня наступившей недели обещают быть для вас особенно приятными. Хорошее время для творческой самореализации и романтических свиданий при свечах. Трудовые будни не отметятся большими успехами, но поработать, тем не менее, придется. Ближе к выходным внимания потребует ваша вторая половинка.

РЫБЫ

Начало наступившей недели можно провести дома в кругу семьи, с родителями. Среда и четверг самым благоприятным образом подходят для любви. Впрочем, эти же дни располагают к творческим начинаниям и развлечениям. Зато в конце недели вам вряд ли будет до отдыха. Наверняка дома скопилось много нерешенных проблем. 

6 ноября 2017, 10:00

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