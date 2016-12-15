Роза Сябитова станет бабушкой

Любимица доброй половины телезрительниц нашей страны Роза Сябитова вот уже много лет дает советы, помогает найти любовь, а главное, учит женщин как надо себя вести в браке. Однако, сама сваха сейчас не замужем.

"Дело в том, что Роза не стремится обрести статус жены, лишь бы не быть одной, – считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – У нее сильный характер, она человек самодостаточный, успешный, властный, но при этом ранимый, эмоциональный, способный на глубокое чувство, умеющий любить. Когда в жизни Розы появляется мужчина, буквально с первых дней он вынужден соперничать с ней за роль главного в отношениях. У нее много мужской энергии янь, гораздо больше, чем женской инь, что, конечно же, влияет на характер главной свахи страны".

В свои 54 года она следит за внешностью, уделяет этому много внимания и не собирается превращаться в "старуху", так как уверена, что мужчины любят глазами. "Сейчас в ее жизни происходят хорошие перемены. Скорее всего, в ближайшее время она построит новый дом, где будет комфортно ее большой семье. Воспитанная в хороших традициях, Роза любящая мать, которая заботится о детях и переживает за них, особенно за младшую дочь. В скором времени Сябитова должна стать бабушкой, у нее будет двое внуков", – предсказала Кажетта.

Характер у ведущей "Давай поженимся" непростой, есть в ней эдакая стервозность, желание "построить" мужчину. Но, в то же время, она ищет такого, который не позволит ей понукать собой. Именно такой человек может стать ее избранником и сделать Розу счастливой. "Могу сказать, что в ближайшее время в ее жизни появится мужчина. Очень надеюсь, что он найдет к ней правильный подход и научится соблюдать тот самый баланс, который необходим в отношениях с такой женщиной как Роза Сябитова. Другими словами, он должен быть сильнее ее во всех смыслах, больше зарабатывать, быть уверенным в себе, но не деспотом и тираном, а любящим и заботливым", – добавила она.