Овощи и фрукты: как приучить ребенка к правильному питанию

Главным условием, конечно же, является собственный пример взрослых.

Залог долгой и счастливой жизни – здоровье. Как оставаться бодрым и не болеть? Вести правильный образ жизни. Он предполагает отказ от вредных привычек, физическую активность и, конечно же, питание, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сидячий образ жизни провоцирует развитие ожирения. С возрастом проблема только усугубляется, поэтому важно приучать детей к физической активности с первых лет жизни. Это может быть ежедневная зарядка, активные игры на свежем воздухе, катание на коньках, лыжах, пробежки или же посещение спортивного зала.

При достаточной физической активности организму требуется большое количество энергии. ее человек черпает из пищи. Именно по этой причине важным условием для сохранения здоровья является правильное питание. В рацион малышей обязательно должны быть включены овощи и фрукты. При этом ребенок должен видеть, что вся семья питается также, уточняет телеканал "360". Иногда родители прибегают к методу, при котором создается эффект наличия выбора. Малышам предлагают самостоятельно определить, что они будут есть: морковь, огурчики или яблоко. Чтобы не выбрали дети, это будет полезно.