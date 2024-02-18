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Воскресенье 18 февраля

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Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить

Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить
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Нехватка гемоглобина, известная также как анемия, является распространенным состоянием. Оно может привести к усталости, слабости и другим неприятным симптомам.

Важно уметь распознавать признаки нехватки гемоглобина и знать, как повысить его уровень. "Дни.ру" подготовили несколько простых советов.

Признаки нехватки гемоглобина

Некоторые общие симптомы нехватки гемоглобина включают частую усталость, слабость, бледность кожи и слизистых оболочек, головокружение, одышку, повышенную сердцебиение и частые головные боли. Если у вас есть подозрение на нехватку гемоглобина, лучше обратиться к врачу для проведения анализов и получения точного диагноза.

Питание, богатое железом

Железо является важным компонентом гемоглобина, поэтому увеличение потребления пищи, богатой железом, может помочь увеличить уровень гемоглобина. Включите в свой рацион продукты, такие как красное мясо, печень, яйца, орехи, зеленые овощи (шпинат, брокколи), сухофрукты (изюм, чернослив) и бобы.

Пищевые добавки

В случае нехватки гемоглобина врач может рекомендовать прием пищевых добавок, содержащих железо. Однако, прежде чем принимать любые добавки, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они подходят вам и не вызывают побочных эффектов.

Фото: silviarita/Pixabay

Витамин C

Употребление пищи, богатой витамином C, может помочь улучшить усвоение железа из пищи. Включите в свой рацион цитрусовые фрукты, ягоды, киви, красный перец и другие продукты, богатые витамином C.

Воздержитесь от чая и кофе

Чай и кофе содержат вещества, которые могут затруднять усвоение железа организмом. Поэтому, если у вас есть нехватка гемоглобина, рекомендуется ограничить потребление чая и кофе.

Следуйте рекомендациям врача

В случае нехватки гемоглобина важно обратиться к врачу для получения рекомендаций и назначения соответствующего лечения. Специалист может рекомендовать принимать препараты железа и следить за уровнем гемоглобина через регулярные анализы.

18 февраля 2024, 09:20
Фото: JerzyGorecki/Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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