Доведет до больницы: чем опасна сидячая работа

Постоянное нахождение за ПК, стрессы из-за сорванных дедлайнов и отсутствие возможности нормально питаться не лучшим образом отражаются на состоянии здоровья.

Сотрудники, которые преимущественно сидят на работе, чаще остальных испытывают проблемы с сердцем. Более того, у них в разы увеличивается риск внезапной гибели от инфарктов и инсультов, сообщает Ридлайф.ру.

Ученые проанализировали данные сотен тысяч мужчин и женщин в возрасте до 39 лет. Оказалось, что среди лиц со сниженной физической активностью число страдающих от болезней сердечно-сосудистой системы в разы больше. Риск таких людей внезапно умереть на 34% выше, чем у тех, кто активно занимается спортом или другим видом физической активности. Тенденция сохраняется в равной степени для мужчин и для женщин. Примечательно что наблюдательный период за здоровьем и привычками добровольцев продолжался 13 лет.

Для тех, кто вынужден много часов проводить за компьютером или выполнять свою работу сидя, рекомендуется делать частые перерывы. За это время можно или прогуляться, или сделать зарядку. Подобные действия снизят риск скончаться от болезней сердечно-сосудистой системы.