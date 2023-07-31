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Отекают ноги в жару: что делать

Отекают ноги в жару: что делать
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Проблема может сигнализировать о нарушении сердечно-сосудистой системы, венозной недостаточности, заболеваниях печени, почек и многом другом.

Диагноз "сердечная недостаточность" не ставят на основании только одного признака. Однако, если отекают ноги в жару, это может указывать на патологию. Как пишет "Царьград" с отсылкой на слова кардиоонколога Ольги Козловой, причины опухших конечностей бывают разные, но зачастую кроятся в перебоях работы сердца и сосудов.

Если корень проблемы не очевиден, возникает вопрос: что делать? Для начала надо скорректировать рацион питания и режим отдыха. А еще нужно вовремя провести медицинскую диагностику, самолечение в этом случае совершенно неприемлемо.

В разговоре с RT врач отметила: если отекают ноги в жару, помочь может врач. Чтобы не рисковать, следует носить удобную обувь, урезать потребление соленого и сладкого, пить достаточно воды.

"Избавление от отеков ног возможно при эффективном лечении основного заболевания", — цитирует медика сайт "Вести Подмосковья". Таким образом, чтобы решить вопрос с опухшими конечностями, требуется выяснить у специалиста, какой сбой произошел в организме, а затем устранить неприятность по официальной медицинской рекомендации.

Когда сильно отекают ноги в жару, тяжело ходить, причем не всегда удается обуться. Дискомфорт очевиден, а своевременные и эффективные действия по ликвидации неприятности повышают шансы на успех.

31 июля 2023, 06:08
Фото: Thomas Warnack/dpa/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

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