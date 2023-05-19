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Пятница 19 мая

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"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение

"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение
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Жителей и гостей региона призвали быть осторожными.

Комитет лесного хозяйства Московской области обнародовал информацию о сезонном цветении ландышей. Это не только ценное краснокнижное растение, но и самая настоящая угроза для здоровья. Причем, как объяснил телеканал "360", в группе риска находятся и люди, и животные.

"Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах", — напомнили специалисты. Они рекомендуют наслаждаться видом цветов на расстоянии.

По словам экспертов, цветение ландышей длится около трех недель, поэтому уже в июле на опушках и полянах Подмосковья застать это явление не получится. Одна из важнейших задач человека — не затоптать опасное растение в лесах, ведь оно очень хрупкое и редкое.

19 мая 2023, 17:18
Ландыши. Фото: Igor Podgorny/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комитет лесного хозяйства Московской области✓ Надежный источник

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