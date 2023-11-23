Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента

Если заметили на стопах трещины или сухость кожи, то следует обратить особое внимание на свое питание. Об этом сообщает врач-дерматовенеролог Елена Юцмюц. Важно понимать, как пишет канал 360, что неудовлетворительное состояние ног – признак недостатка йода. Происходит гипоксия, которая приводит к нарушению нормальной циркуляции крови. Обострение может происходить именно в холодное время года.
Специалист напоминает главное правило – никакие витамины и микроэлементы нельзя "прописывать" себе самостоятельно. Обязательно пройдите диагностику у опытного врача. Если подтвердится дефицит йода, то следует пересмотреть рацион питания. Добавьте в меню:
- Ламинарию.
- Сельдь.
- Говяжью печень.
- Морковь.
- Яйца.
Если доктор посчитает нужным, то назначит специальные добавки с содержанием йода. Помните, переизбыток данного микроэлемента в организме может стать причиной слабости. диареи и раздражительности.