Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами

В осенне-зимний период традиционно растет число заболевших респираторными инфекциями. Рассказываем, какой фрукт включить в рацион, чтобы повысить сопротивляемость организма.

Ученым удалось установить, что хурма обладает особенным наборов витаминов и микроэлементов. Витамин С, калий, магний очень благоприятно действуют на организм, помогая устанавливать естественный барьер от инфекций. Об этом сообщает канал 360. Фрукт сезонный, на территорию российских регионов его начинают завозить в конце осени.

Оранжевые плоды бывают разных сортов, но их состав примерно идентичен. Хурма, как пишет RT помогает также справиться со следующими недугами:

Облегчает восстановление после физических нагрузок.

Улучшает состояния, связанные с нервным истощением.

Справляется с истощением организма.





Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что хурму следует с осторожностью добавлять в рацион питания лицам с гипертонией, болезнями кишечника и анемией. Лучше всего перед тем, как съесть этот оранжевый фрукт, проконсультироваться с лечащим врачом на предмет выявления противопоказаний.