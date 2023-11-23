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Четверг 23 ноября

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Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами

Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами
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В осенне-зимний период традиционно растет число заболевших респираторными инфекциями. Рассказываем, какой фрукт включить в рацион, чтобы повысить сопротивляемость организма.

Ученым удалось установить, что хурма обладает особенным наборов витаминов и микроэлементов. Витамин С, калий, магний очень благоприятно действуют на организм, помогая устанавливать естественный барьер от инфекций. Об этом сообщает канал 360. Фрукт сезонный, на территорию российских регионов его начинают завозить в конце осени.

Оранжевые плоды бывают разных сортов, но их состав примерно идентичен. Хурма, как пишет RT помогает также справиться со следующими недугами:

  • Облегчает восстановление после физических нагрузок.
  • Улучшает состояния, связанные с нервным истощением.
  • Справляется с истощением организма.


Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что хурму следует с осторожностью добавлять в рацион питания лицам с гипертонией, болезнями кишечника и анемией. Лучше всего перед тем, как съесть этот оранжевый фрукт, проконсультироваться с лечащим врачом на предмет выявления противопоказаний.

23 ноября 2023, 07:17
Хурма. Фото: © Anvar Galeev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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