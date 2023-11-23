Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии

Поведение женщины по отношению к своим сыновьям и дочерям может закончится нарушением нормальной работы маленького организма. Рассказываем, на что следует обратить особое внимание.

Запуск негативных психосоматических процессов может спровоцировать в организме ребенка череду сбоев. В этом уверена специалист Карина Чен. Она уверена – одна ошибка может отразиться на всей жизни детей. Об этом пишет портал "Страсти". Аллергия также может быть запущена в ответ на какое-то потрясение.

Что провоцирует старт развития недуга?

Ребенок сканирует окружающее пространство, используя чувства. Это и слух, и вкус, и зрительные образы, и осязание. Если при контакте с определенным предметом, животным или продуктом происходит стрессовое событие, то следствием является образование триггера. Он уходит на подсознательный уровень. в следующий раз, когда ребенок окажется в схожей ситуации, сработает защита организма. Проявляется она как аллергическая реакция, направленная на удаление раздражителя: чихание, покраснение кожи, слезотечение.

Почему же триггеры образуются не у всех?

Оказывается, все зависит от состояния психики. Если она устойчива, то адекватно отреагирует на стрессовую ситуацию. У детей же, чаще всего, психическая стабильность неустойчива, так как еще формируется. Именно по этой причине так много случаев выявления именно детской аллергии.

Как избавиться от аллергии?

Универсального способа, который подошел бы всем, не существует. Важно сначала установить аллерген, посетив врача. Затем комплексно походить к процессу стабилизации состояния, Одновременно рекомендуется посещать психолога для устранения триггеров, закрепленных на подсознательном уровне.