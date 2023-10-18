Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы

SHAMAN представил наставника Тесты Список звезд с безупречной репутацией Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Вторник 17 октября

00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы 22:18Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи 21:54Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру 21:30Русский гений: звезда шоу "Синяя птица" покорила США 20:54С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18:54Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе 17:42Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17:10Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России 17:00"Тетя Таня" Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса 16:45Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16:25Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян 14:54Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики 14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца 06:21Как проверить недвижимость перед покупкой? 04:31Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист 02:46Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства 00:38Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс 22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы

Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы
46

В пропаренном рисе содержится большое количество полезных для нервной системы витаминов группы B. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Дело в том, что при пропаривании из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества. "Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства", — цитирует эксперта RT.

Диетолог порекомендовала употреблять не более 150—200 грамм продукта не более двух-трех раз в неделю. Предпочтение стоит отдать отварному или запеченному картофелю.

18 октября 2023, 00:04
Фото: Pixabay.com
Москва 24✓ Надежный источник

Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца

Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца
Завтрак — самая важная трапеза для человеческого организма.

С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы

С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы
Грядут холода, а это значит, что самое время помочь организму к ним адаптироваться. Как это сделать – объяснил врач. Даже самые крепкие и здоровые люди не забывают обращать внимание на смену погоды.

"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать?

"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать?
Чувствовать усталость после напряженного рабочего дня, интенсивной физической нагрузки, долгой дороги или сильного стресса – нормально. Но если сонливость, упадок сил, вялость не проходят даже после продолжительного отдыха, стоит насторожиться. О возможных причинах постоянной усталости рассказала Камила Исаева – терапевт, эксперт по воспитанию и развитию детей.

Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта

Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта
Психолог озвучил метод, который поможет не допустить упадок сил в холодное время года. С наступлением осени многие люди сталкиваются с определенными изменениями в своем настроении.

О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача

О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача
Специалист рассказал, какие на самом деле могут быть причины выпадения волос, и почему это явление лучше не игнорировать. С проблемой выпадения волос хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек.

Выбор читателей

16/10Пнд"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой 16/10ПндСобчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 16/10ПндПервый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 16/10Пнд"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 16/10ПндРодившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 16/10ПндОтец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа