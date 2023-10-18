Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы

В пропаренном рисе содержится большое количество полезных для нервной системы витаминов группы B. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Дело в том, что при пропаривании из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества. "Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства", — цитирует эксперта RT.

Диетолог порекомендовала употреблять не более 150—200 грамм продукта не более двух-трех раз в неделю. Предпочтение стоит отдать отварному или запеченному картофелю.

