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Коронавирус
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"

"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"

Коронавирус в России сегодня ослабевает, но эксперты считает, что новый штамм ухудшит ситуацию.
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России станет рекордной по мере распространения в стране нового штамма "омикрон". Таким прогнозом поделился известный российский вирусолог Анатолий Альштейн.

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По словам Альштейна, коронавирус в России сегодня представлен, в основном, – штаммом "дельта", заболеваемость и частота госпитализаций с которым падают. Но когда его начнет вытеснять "омикрон" – в стране будут ежесуточно фиксировать свыше 100 тысяч новых случаев ковида.

"Придет "омикрон" и, если будут правильно диагностировать, там будут сотни тысяч", – сказал Анатолий Альштейн.

При этом вирусолог обратил внимание, что показатель заболеваемости в большой степени будет зависеть от того, насколько качественно будут проводиться анализы и тестирование на COVID-19. Примером качественной диагностики Альштейн назвал систему в Великобритании. Он подчеркнул, что в настоящее время прирост зараженных в этой стране достигает до 200 тысяч человек в сутки. Специалист уверен, что заболеваемость коронавирусом в России будет не ниже.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан привыкать к дальнейшей жизни с QR-кодам и сертификатами о вакцинации. Политик пояснил, что необходимость этих документов продиктована временем.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2022, 22:00 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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