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Коронавирус
Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

Руководитель ведомства оценил эпидемиологическую ситуацию и вызовы, которые создает коронавирус в России сегодня.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что людям следует приспособиться впредь жить с QR-кодами и сертификатами о вакцинации. Такое мнение он выразил в ходе большого интервью российским журналистам.

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Мурашко пояснил, что необходимость данных документов "продиктована временем" и призвал адаптироваться к новым условиям жизни. При этом политик сравнил QR-коды и сертификаты о вакцинации с паспортами, которыми тоже не пользовались прежде. Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос репортеров о возможности массовых собраний в 2022 году.

Оценивая эпидемиологическую обстановку в стране, Михаил Мурашко обратил внимание, что коронавирус в России сегодня оказывает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, в том числе – из-за появления новых штаммов. В связи с этим он подчеркнул важность создания дополнительных и резервных ковидных коек, а также возведения новых инфекционных больниц. Он обратил внимание, что только за последнюю неделю 2021 года открылись два подобных медучреждения: одно – в Курске, другое – в Ростове.

Напомним, что за последние сутки в России было зафиксировано 16 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего коронавирусом заразились 10 650 849 человек, из которых удалось выздороветь 9 686 912 людям.

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Михаил Мурашко. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2022, 15:30 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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