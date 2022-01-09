В России вновь выявили свыше 16 тысяч заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу.
По информации специалистов, коронавирус в России сегодня выявили у 16 246 человек. Еще 20 751 человек сумели справиться с инфекцией, а 763 пациента умерли. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в России составило 10 650 849 человек, выздоровевших – 9 686 912 человек, а число летальных исходов достигло 316 163.
Среди субъектов и регионов страны по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва с 3274 новыми случаями заболевания. За сутки в столице выявили 2058 выздоровлений и 71 смерть от COVID-19. На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург, где коронавирус заразил 1323 человек, поправились 1228 человек и скончались 60 человек. Замыкает тройку антилидеров Московская область: в Подмосковье заразились 1124 человека, выздоровели 908 человек и умерли 39 пациентов.
Стоит отметить, что одному из регионов, по всей видимости, удалось одержать окончательную победу над пандемией. Коронавирус в России сегодня по-прежнему не выявляется в Чукотском автономном округе.