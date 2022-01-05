Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19

Коронавирус в России сегодня снова снизил обороты. Ситуация улучшается на фоне новогодних праздников.

За минувшие сутки в России было зафиксировано менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с пандемией.

По данным специалистов, к 5 января в стране выявили 15 772 случаев заражения, 25 581 выздоровление и 828 смерти. При этом общее число заболевших за все время пандемии составило 10 585 984 человека, вылеченных – 9 600 728 человека, а количество летальных исходов достигло 313 015.

Коронавирус в России сегодня по-прежнему наиболее активен в Москве, где заболели 2307 человек, 2648 человек сумели справиться с инфекцией, а 71 человек умер. Второе место в списке наиболее неблагоприятных по ковиду субъектов и регионов России удерживает Санкт-Петербург. В Северной столице было выявлено 1273 новых случая заражения, 1414 выздоровлений и 61 летальный исход. Тройку антилидеров замыкает Московская область с 775 инфицированными, 1409 выздоровевшими и 41 скончавшимся пациентом.

Стоит отметить, что одному из регионов страны удалось полностью избавиться от COVID-19. В Чукотском автономном округе не выявили ни одного нового случая заражения.