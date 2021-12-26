Впервые с сентября: менее 24 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

В преддверии новогодних каникул распространение инфекции COVID-19 существенно замедлилось.

Продолжение: "Организм не может компенсировать": иммунолог Крючков предупредил о риске внезапной смерти после COVID-19

Коронавирус в России сегодня заразил менее 24 тысяч человек. В последний раз суточный прирост зараженных был столь же низким в конце сентября. Об этом свидетельствуют обновленные данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки инфекцией COVID-19 заболел 23 721 человек, выздороветь удалось 37 285 инфицированным, но 968 пациентам не удалось справиться с ковидом – они скончались. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в России достигло 10 392 020 человек, вылеченных – 9 259 771 человек, а общее количество летальных исходов составило 304 218.

Наиболее часто коронавирус в России сегодня заражает в Москве: там за сутки заболели 2180 человек, выздоровели 2763 человека и умер 71 человек. Второе место по тяжести эпидемиологической обстановки удерживает Санкт-Петербург с 1851 заболевшим, 885 вылеченными и 64 умершими людьми. Тройку антилидеров традиционно замыкает Московская область, где за сутки зафиксировали 1565 заражений, 2994 выздоровлений и 52 смерти.

Напротив, реже всего COVID-19 выявляют в Ненецком и Чукотском автономных округах: там заболели лишь семь и три человека соответственно.