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Коронавирус
Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки

Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки

По мере приближения новогодних праздников суточный прирост зараженных ковидом продолжает снижаться.
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Коронавирус в России сегодня заразил лишь немногим меньше 25 тысяч человек – в последний раз столь низкий уровень заболеваемости наблюдался в первых числах октября. Об этом свидетельствуют свежие данные экспертов оперативного штаба по борьбе с COVID-19, пишет RT.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Согласно обновленной статистике, за минувшие сутки ковид обнаружили у 24 703 человек. Справиться с болезнью смогли 41 213 человек, 998 пациентов скончались. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило10 343 353 человек, выздоровевших – 9 180 379 человек, а число летальных исходов достигло 302 269, передает "Общественная служба новостей".

Чаще всего коронавирус в России сегодня выявляют в Москве: к пятнице в столице заболели еще 2126 человек, вылечились 2772 человек и умерли 75 пациентов. Практически такой же уровень заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге, где выявили 2117 инфицированных, 2704 поправившихся и 55 умерших. Тройку антилидеров по COVID-19 традиционно замыкает Московская область. В Подмосковье заразились 1270 человек, выздоровели 2087 человек и умерли 57 пациентов, сообщает телеканал "360".

Тем временем два региона России приблизились вплотную к нулевой заболеваемости: в Ненецком и Чукотском автономных округах зафиксировали лишь 9 и 5 новых случаев ковида за сутки.

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Фото: Константин Андреев / ТАСС
Автор: 24 декабря 2021, 12:00 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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