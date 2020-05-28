У звезды фильма "Начало" обнаружили COVID-19

Французская актриса Марион Котийяр и ее муж Гийом Кане переболели коронавирусом. Супруги отказались делиться подробностями, отметив, что недуг протекал у них в легкой форме.
Напомним, Марион Котийяр приобрела известность благодаря роли Мэл в фильме "Начало" Кристофера Нолана. Также актриса снялась в картинах "Полночь в Париже", "Хороший год" и "Крупная рыба".
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