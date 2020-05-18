Футболист "Рубина" подхватил коронавирус

Защитник футбольного клуба "Рубин" Константин Плиев заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном аккаунте в "Твиттер".
Спортсмен чувствует себя нормально и находится под наблюдением медиков. С другими членами клуба инфицированный не контактировал.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Как заболевают шизофренией?
Жениться на женщине с детьми?
Куда делись интересные авторы?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?