Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей

Специалисты предупреждают: в этом году клещи могут проснуться раньше времени из-за аномально теплой зимы. Пробудятся и самые опасные из них – Ixodes persulcatus и Iricinus, сообщает телеканал "360".
Именно эти виды являются переносчиками энцефалита – тяжелого заболевания головного мозга. Они обитают в тайге и других густых лесах. Представители МЧС России отметили, что самый верный способ защиты – прививка. Ее нужно сделать за два с половиной месяца до похода в лесистую местность, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Чего боится коронавирус?
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?