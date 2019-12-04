Как питаться правильно за копейки

Диетолог пояснила, почему люди продолжают есть вредную пищу, осознавая, что это плачевно отражается на здоровье. Она согласилась с тем, что рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся. К тому же они вкусны, поскольку наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами.
"Такая еда балует опиоидную зону в структуре головного мозга. Дает возможность успокоиться, получить радость и удовольствие", – цитирует Королеву телеканал "360". Вместе с тем она отметила, что финансы россиян мало связаны с питанием.
В пример эксперт привела жителей Дальнего Востока или Якутии. Выбор продуктов в этих регионах ограничен: многое продается в консервированном или маринованном виде, или привозится из Китая. Королева дала совет, как питаться правильно и практически за копейки.
По словам диетолога, решить эту проблему можно, в том числе делая домашние заготовки. "Есть такие продукты, как редька, репка, все виды капусты. Это мегаполезные продукты, которые можно купить недорого в магазинах, сделать запасы", - рекомендовала медик.
Королева уверена: в России необходимо заниматься просветительской работой в этом отношении, в том числе врачам и СМИ. При этом факт осознания неправильности рациона диетолог назвала положительной тенденцией.
По итогам опроса ВЦИОМа, половина россиян понимают, что едят вредную пищу. Респонденты указали, что питаться правильно – это отказаться от фастфуда и сладкого, есть маленькими порциями, контролировать уровень белков, жиров и углеводов.
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