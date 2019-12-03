Раскрыта опасность селедки под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что россиянам следует отказаться от селедки под шубой на новогоднем столе. По мнению специалиста, блюдо следует заменить простым овощным салатом, передает "Политика сегодня".
Овощи в селедке под шубой выделяют крахмал, что влияет на уровень глюкозы в крови. Сначала он стремительно падает, затем начинает расти, что приводит к чувству усталости. Кроме того, блюдо противопоказано людям с преддиабетическим состоянием или диабетом из-за майонеза, сообщает "Царьград".
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