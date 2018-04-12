Найден ген алкоголизма
Ген FGF21 – это гормон, который выделяется печенью и отвечает за высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы жировыми клетками, понижая уровень сахара в крови.
Кроме того, ген влияет на гипоталамус в мозге человека и подавляет желание употреблять сахар и алкоголь. Также найдена взаимосвязь FGF21 с уменьшением жировых отложений.
Повышенный уровень гормона отмечается у людей с неалкогольной жировой болезнью печени и страдающих ожирением, передает телеканал "360". Однако некоторые мутации в гене могут привести к появлению аллелей с другими свойствами.
Специалисты проанализировали результаты исследования, в котором участвовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи. Также они ответили на вопросы по поводу их пищевых привычек.
Выяснилось, что аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133, обуславливает низкую активность соответствующего гормона. Это связано с высоким потреблением сахара и алкоголя и низким количеством белков и жиров.
Ранее французские ученые пришли к выводу, что злоупотребление спиртными напитками в три раза увеличивает риск развития старческого слабоумия. Впервые в истории ученые установили, что алкоголизм является крупнейшим фактором риска деменции.
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