Найдено эффективное средство для сохранения молодости и здоровья

Велосипедные прогулки укрепляют иммунитет и омолаживают организм. К такому выводу пришли ученые из Центра физиологических и аэрокосмических наук при Королевском колледже Лондона.

Специалисты исследовали две группы здоровых взрослых людей. Первая систематически занималась велоспортом, а вторая делала это нерегулярно или крайне редко. Выяснилось, что участники, предпочитающие крутить педали, отличаются большей активностью, энергичностью и молодостью.

Любители велопрогулок дольше сохраняют мышечную массу, имеют стабильно низкие показатели жировых отложений и холестерина. Кроме того, у мужчин выявлен высокий уровень тестостерона, сообщает The Independent.





Более того, омолаживающий эффект езды на велосипеде распространился на иммунную систему. Эксперты утверждают, что все дело в вилочковой железе – тимусе. После 20 лет функции этой железы ослабевают, и производство Т-клеток крови – специфической защиты организма от внешней биологической агрессии – значительно снижается. А регулярные тренировки помогают тимусу даже с возрастом не терять свою функцию.

Медики отмечают, что наиболее оптимальный результат тренировок был достигнут, когда мужчины-велосипедисты, принимавшие участие в исследовании, проходили цикл в 100 километров менее чем за шесть с половиной часов (три-четыре раза в неделю), а женщины – 60 километров за пять с половиной часов (в том же графике).

