Медики заявили о начале глобальной эпидемии "болезни икс"

В ближайшем будущем человечество ожидает борьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения назвала его "болезнью икс".

Специалисты ВОЗ предупредили медиков по всему миру о появлении новой эпидемии. Пока еще не известны механизмы зарождения, развития болезни и возможные ее проявления. Предположительно, вирус передается через общение с животными или при контакте с ВИЧ-инфицированными.

"Судя по всему, следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не видели. Кажется, странно называть болезнь "икс", но мы обозначили ее так, поскольку еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов", – цитирует научного консультанта ВОЗ Джона-Арне Роттингена издание Daily Star.

Врачи поставили этот загадочный недуг в один ряд с такими заболеваниями, как вирусные лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, болезнь Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и вирус Зика. Добавим, что вирус Эбола в 2014-2015 годах унес более 11 тысяч жизней, а болезнь Зика в настоящее время имеет статус пандемии – глобальной эпидемии.

Ранее Роспотребнадзор, основываясь на данных ВОЗ, предупреждал россиян о еще одном неназванном смертельном вирусе, бушующем в Африке. По мнению специалистов, заражение происходит после употребления в пищу инфицированных продуктов или воды.

Известно, что эта таинственная болезнь сопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. К уничтожению опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций.