Установлена связь между дневным сном и смертельной болезнью

Риск развития болезни Альцгеймера выше у людей, которые любят поспать днем. Связь дневной сонливости со смертельным заболеванием установили ученые из Вашингтонского университета в США.

Высокая активность ночью и сонливость в дневное время - признак приближающейся болезни Альцгеймера. Это выяснили исследователи в результате наблюдений за группой из 190 добровольцев старше 60 лет.

Активность пациентов фиксировалась с помощью фитнес-трекеров. А наличие пептидов, которые провоцируют развитие заболевания - бета-амилоидов, у участников эксперимента выявляли с помощью МРТ головного мозга.

Медики установили, что человек с начальной стадией болезни Альцгеймера чаще активен ночью. При этом в дневное время суток он либо спит, либо ведет себя пассивно. Причина – амилоидные бляшки, которые негативно влияют на работу мозга. Результат – нарушение биоритмов, беспокойный ночной сон и вялость днем, пишет MedPage today.

Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии заявили о пользе дневного сна. По мнению специалистов, мозг будет работать значительно лучше, если человек ляжет спать на 30 минут в 15:00, напоминает телеканал "360".

Как писали Dni.Ru, хорошие отношения с людьми могут замедлить старение мозга. Американские ученые проанализировали работу памяти у пенсионеров, у которых много друзей, и у их менее общительных сверстников. В исследовании участвовал 31 человек в возрасте от 80 до 96 лет с выдающимися когнитивными способностями и 19 их сверстников со среднестатистическими показателями мозговой деятельности.

Авторы работы сделали вывод, что социальные связи играют важную роль в остановке процесса нейродегенерации с возрастом. Тем не менее, как отмечают ученые, вопрос нужно изучать далее – с использованием большего количества участников из разных возрастных групп.

