Ночные перекусы опасны для здоровья

Мексиканские ученые рассказали о рисках потребления пищи перед сном. Оказалось, что это не только приводит к лишнему весу, но и повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Специалисты провели эксперимент на крысах. Они изучили уровень жиров в крови грызунов, которых кормили в разное время суток. Одна группа животных ела в обычном режиме, вторая - несколько раз в день и дополнительно получала пищу перед сном.

В конце исследования у второй группы оказалось значительное превышение количества жиров в крови, сообщает The Sun. Это вызывало серьезный риск возникновения у крыс диабета и проблем с сердцем.

По мнению специалистов, людям необходимо контролировать свои биологические часы. Ведь результаты, полученные на основе опытов на грызунах, справедливы и для человека.

Ранее ученые установили, что ожирение способствует попаданию цитокинов в кровь, что делает рак молочной железы агрессивнее. Специалисты установили, что переедание негативно влияет на лептины и белок.

Напомним, ранее зарубежные ученые назвали идеальный завтрак. Так, горстка орехов и пара фиников обеспечивают верный баланс белков, жиров и углеводов, чтобы организм мог активировать обмен веществ и стабилизировать уровень сахара в крови. По мнению специалистов, такой завтрак гарантирует хороший ночной сон, а также поможет сбросить лишний вес.