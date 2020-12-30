Финансисты назвали лучшие способы сэкономить деньги в кризис

Известные экономисты поделились с российскими журналистами советами о том, как сохранить свои сбережения в период кризиса. Эксперты сошлись во мнении, что для этого нужно правильно выбрать способ хранения денег.

Гендиректор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков считает, что для граждан с небольшими доходами лучшим выходом будет хранение средств на депозитах. Специалист по валюте Saxo Bank Джон Харди считает, что деньги целесообразно держать в банках, поскольку в этом случае риск их потерять минимален. Инвестиционный эксперт "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой посоветовал гражданам не хранить средства в валюте, поскольку это может привести к убыткам, сообщает Ura.ru.