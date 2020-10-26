Российским регионам разрешили влезть в долги из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение законодательно разрешить превысить предельный объем госдолга тем регионам, которые уже влезли в долги, передает URA.Ru. Такие послабления были даны российским субъектам в связи с эпидемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин дал поручение законодательно разрешить превысить предельный объем госдолга тем регионам, которые уже влезли в долги, передает URA.Ru. Такие послабления были даны российским субъектам в связи с эпидемией коронавируса.
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