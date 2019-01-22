Московский индустриальный банк спасают от банкротства

Центральный банк России планирует выступить в качестве инвестора для Московского индустриального банка (Минбанка) для предупреждения банкротства кредитного учреждения, передает RT. Деньги, согласно плану, поступят от Фонда консолидации банковского сектора. Он же получит функции временной администрации для Минбанка. В заявлении регулятора подчеркивается, что Московский индустриальный банк продолжит работу в обычном режиме. В ЦБ напомнили, что банк занимает 33-е место по величине активов среди всех кредитных учреждений России.
Видно, как к кафе приехала скорая помощь
Балерина отправила в ледяную купель своего кота
Режиссер объяснил необычный выбор места для таинства
Он написал юмористическое стихотворение