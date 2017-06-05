Набиуллина вступилась за микрофинансовые организации

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что рынок микрофинансовых организаций в России необходимо сохранить. По ее словам, потребность россиян в займах до зарплаты по-прежнему сохраняется, передает Lenta.ru.

"Маленькие займы люди действительно берут не от хорошей жизни, до зарплаты, когда не хватает зарплаты. И "убивать" этот рынок, на наш взгляд, нельзя", – сказала Набиуллина, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Глава Банка России отметила, что запрет на деятельность микрофинансовых организаций приведет к расширению нелегального рынка кредитования.

