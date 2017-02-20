Доход человека научились угадывать по рукам

Как известно, на соотношение длины указательного и безымянного пальца влияет гормональный фон. Теперь ученые пошли дальше: они выявили связь между длиной пальцев и тем, каким может быть заработок их обладателя.

Сотрудники НИУ "Высшая школа экономики" и американского Университета Джорджа Мейсона исследовали руки двух тысяч человек в возрасте от 25 до 60 лет. Они выяснили, у представителей сильного пола с короткими указательными и длинными безымянными пальцами больше шансов заполучить хороший оклад.

Однако мужчины с такими параметрами рук зарабатывают больше других только при наличии достойного образования. А вот представительницы прекрасной половины человечества зарабатывают больше, если их указательные и безымянные пальцы приблизительно одинаковой длины, пишет журнал Economics and Human Biology.

По мнению исследователей, длина пальцев обусловлена уровнем "мужского" гормона тестостерона на этапе развития плода. Чем выше уровень тестостерона у матери, тем длиннее будет у ребенка безымянный палец по сравнению с указательным, полагают сотрудники университета.

Ранее сообщалось, что британские ученые нашли зависимость между продолжительностью жизни и уровнем тестостерона. Как писали Dni.Ru, у мужчин она является прямо пропорциональной, а у женщин – наоборот. Исследователи полагают, что это открытие поможет сделать расходы на здравоохранение более эффективными.