Бывший зам Улюкаева написал заявление об увольнении

Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев уходит в отставку. Решение о его увольнении будет принято в ближайшие дни, пишет газета "Известия". Ведев подтвердил, что написал заявление. Официальный представитель ведомства Елена Лашкина отметила, что распоряжения правительства по этому вопросу пока не поступало.

В Минэкономразвития Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечал за макропрогнозы и статистические данные. После отстранения Алексея Улюкаев он полтора месяца исполнял обязанности главы министерства.