Экономике Украины нанесен еще один удар: в бюджет больше не будет поступлений от транзита поездов из России. Киев таким образом теряте от 300 миллионов до полутора миллиардов долларов. Однако украинские политики выступают с оптимистичными заявлениями – делая вид, что разрыв транспортных связей их не заботит.



Никаких последствий для Киева открытие Москвой движения в обход страны иметь не будет, заявляет министр инфраструктуры Незалежной. Владимир Омелян предлагает пассажирам из России "ездить где угодно, кроме Украины".

Подобные заявления ожидаемы. Еще два года назад Украина ввела запрет на полеты российских авиалиний. А сам Омелян недавно предложил разорвать вообще все транспортное сообщение с Россией, поскольку украинцам "незачем туда ездить".

На самом же деле любой разрыв транспортных и логистических связей бьет по экономике теряющего их государства, отмечают политологи. По их словам, ситуация никак не касается благополучия самого Омеляна, потому украинский министр и выступает с подобными заявлениями.

По оценкам украинского экономиста Александра Охрименко, доходы от российского транзита через этот участок составляли порядка 200−300 миллионов долларов в год. А бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко оценил потери вообще в астрономическую сумму – в 1,6 миллиарда долларов. Министр Омелян, судя по всему, почему-то не в курсе этой математики, пишет "Свободная пресса".

"А что он еще может сказать? Что все плохо, потому что Украина будет терять в очередной раз огромные деньги на транзите и на обслуживании поездов? В этом смысле его реакция как раз совершенно логична. Мы же знаем, что украинские чиновники никогда не упоминают о негативных последствиях для Украины, если у них есть желание навредить России. Хотя все понимают прекрасно, что из-за разрыва экономических связей с Россией больше всего теряет именно украинское государство", – сказал в интервью изданию директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Для России предпринтяый шаг был вынужденным. Тем более, что стране пришлось создавать серьезную инфраструктуру. Но теперь движение в южном направлении, в том числе к Черноморскому побережью, больше не зависит от воли Украины. Можно не опасаться, что украинские радикалы с попустительства местных властей заблокируют движение или устроят провокации на рельсах.



