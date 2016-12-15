Работодатели стали чаще проверять "карманы" сотрудников

В России зафиксирован существенный рост интереса компаний к долгам работников – число организаций, проверяющих кредитные истории сотрудников, за год увеличилось в два раза. При этом проверке теперь подвергаются и те, кто только устраивается на работу.

В настоящее время порядка 50 крупных компаний запрашивают кредитные истории более чем 140 тысяч сотрудников, пишет "Коммерсант". Таким образом они хотят свести к минимуму риски внутреннего мошенничества на фоне растущей долговой нагрузки граждан.

Между тем крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) начали проверять не только будущих работников при трудоустройстве, но и тех, кто уже работает в компаниях продолжительное время. Примечательно, что такая проверка позволяет руководителям узнать не только об имеющихся у сотрудника кредитах, но и о просрочках по ним.

Многие кадровики полагают, что такая информация помогает составить мнение о человеке. Так, высокая долговая нагрузка, когда более половины его доходов уходит на платежи по кредитам, может означать, что работник не способен эффективно управлять денежными средствами. Если сотрудник допускает просрочки, это свидетельствует о его недисциплинированности. Большое количество неоплаченных кредитов, а также частые обращения за ними в банки, может быть сигналом о мошенничестве.

Несмотря на то, что для законной проверки необходимо согласие самого сотрудника, возможностей для отказа у него практически нет – не согласных с действиями начальства могут просто уволить. В таком случае юристы рекомендуют уволенным работникам жаловаться в прокуратуру, в трудовую инспекцию и обращаться в суд.

Сообщалось, что в настоящее время наблюдается изменение тенденций на рынке розничного кредитования в России. Как писали Dni.Ru, эксперты отметили снижение числа мелких займов. По подсчетам специалистов Национального бюро кредитных историй, число заемщиков, имеющих кредиты объемом менее 30 тысяч рублей – так называемые кредиты на чайники – за год сократилось на 22,2%. При этом количество тех, кто решился взять заем на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, возросло на 12,9%.