Избавиться от Штирлица: Тихонов вмиг согласился сняться в фильме "Белый Бим Черное ухо"

Фильм "Белый Бим Черное ухо" вышел на экраны в сентябре 1977-го. В тот год картину посмотрели более 23 миллионов зрителей. Лента режиссера Станислава Ростоцкого была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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