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Культура
Избавиться от Штирлица: Тихонов вмиг согласился сняться в фильме "Белый Бим Черное ухо"

Избавиться от Штирлица: Тихонов вмиг согласился сняться в фильме "Белый Бим Черное ухо"

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Фильм "Белый Бим Черное ухо" вышел на экраны в сентябре 1977-го. В тот год картину посмотрели более 23 миллионов зрителей. Лента режиссера Станислава Ростоцкого была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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Повесть Гавриила Троепольского "Белый Бим Черное ухо" с первых строк влюбила в себя режиссера Станислава Ростоцкого. Кинематографист загорелся идеей сделать экранизацию книги. В роли хозяина Бима лауреат двух Государственных премий СССР собирался снимать Вячеслава Тихонова.

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Тихонов, услышав предложение Ростоцкого, согласился с большой охотой. Артист пытался избавиться от образа Отто Штирлица, который прочно закрепился за ним после выхода картины "Семнадцать мгновений весны".

Подготовка к началу съемок длилась около трех лет. Год Станислав Иосифович выбивал в кабинетах чиновников импортную пленку, которая не требовала слишком яркого света на площадке. Кинематографист опасался, что собака будет чувствовать дискомфорт под мощными осветительными приборами. Также Ростоцкому пришлось ждать, когда Тихонов завершит работу в другом проекте.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Для съемок фильма "Белый Бим Черное ухо" нашли двух собак – Стива и Денди – английских сеттеров подходящего окраса. Практически все экранное время досталось Стиву, которого на площадке нежно хвали Степкой. Денди появился только в сцене на железнодорожных путях, когда лапу Бима зажимает стрелочным переводом.

В кадре Степка должен был реагировать на Тихонова как на хозяина. Перед артистом стояла сложная задача – влюбить в себя уже взрослое животное. Ситуация осложнялась тем, что пес сильно тосковал по реальному владельцу, который отдал его в аренду на полтора года и, по слухам, ни разу не навестил за этот период. Идея подкупить животное лакомствами не сработала, так как на площадке его угощали все. Вячеслав Тихонов избрал другой путь – он начал гулять со Степкой перед началом съемочного дня и даже пару раз брал его с собой на охоту. Пес щедро платил артисту за внимание – проявляя любовь при любой возможности.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Режиссер восхищался мохнатым актером Степкой, которому почти все удавалось с первого дубля. Члены творческого коллектива фильма шутили, что пес перед съемками изучает сценарий. Впрочем, иногда Ростоцкому приходилось добиваться нужных эмоций от собаки. Для сцены, в которой героя Вячеслава Тихонова увозит "скорая" требовалась неподдельная грусть пса. Для этого Степку на несколько дней разлучили с артистом. Животное тосковало и под прицелом камер вело себя нужным образом.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Неподдельные эмоции Степки сделали фильм настолько искренним, что зрители верили всему, что происходит на экране. Так актрису Валентину Владимирову, сыгравшую злую соседку главного героя, которая и сгубила Бима, возненавидели все соседи. Женщине тоннами приходили гневные письма. Однажды Владимирова пришла к школьникам выступить, а дети отказались с ней разговаривать. За артисткой прочно закрепился образ "тетки".

Интересные факты о фильме "Белый Бим Черное ухо"

  • Лучший фильм 1978 года по опросу журнала "Советский экран".
  • За ленту о верном псе Станислав Ростоцкий и Вячеслав Тихонов получили Ленинскую премию.
  • Картина завоевала призы на киносмотре в Карловых Варах.

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Автор: 5 марта 2021, 00:17

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