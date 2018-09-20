Versus Battle заблокировали на YouTube: подробности

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Versus Battle, главную площадку рэп-батлов российской сцены. В качестве причин называются "многочисленные или серьезные нарушения, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

Владелец площадки Versus, известный поклонникам жанра под прозвищем Ресторатор, раскрывать подробности произошедшего не стал, сославшись на занятость. Однако некоторые детали выяснить все же удалось. В частности, последний ролик, который был опубликован на канале перед тем, как Versus Battle заблокировали – это схватка исполнителей Микси vs Sawyer.

О том, когда канал Versus Battle разблокируют и он возобновит свою работу, не сообщается. Какие условия для этого надо выполнить владельцам площадки, также неизвестно. Поклонникам остается надеяться, что Ресторатору удастся вернуть канал и все выложенные не нем видео.