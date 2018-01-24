Известная писательница умерла в США

Известная американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин умерла в возрасте 88 лет в США, передает РИА ФАН. Сообщается, что несколько месяцев перед смертью она плохо себя чувствовала. Писательница известна как автор выдающихся романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Ее книги переведены на 40 языков. Роман Ле Гуин "Левая рука тьмы" получил сразу две высшие премии научно-фантастической литературы США – "Хьюго" и "Небьюлу".

