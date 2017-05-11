Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых

Легендарный комедийный боевик "Дэдпул" получит спин-офф в виде мультсериала для взрослых. Возможно, премьера первого сезона состоится уже в следующем году.

Как сообщает Mashable, представители канала FXX запланировали выпустить десять эпизодов сериала. В качестве сценариста и продюсера многообещающего телепроекта выступил создатель комедии "Атланта" Роберт Гловер.

"Дональд Гловер – невероятно одаренный и разносторонний артист, который сможет воплотить в жизнь мультсериал о Дэдпуле", – цитирует Lenta.ru сотрудника FXX Ника Града. Кажется, Marvel Television вновь создает настоящий шедевр.

Боевик "Дэдпул", премьера которого состоялась в феврале прошлого года, стал самым рейтинговым фильмом категории "Для взрослых" за всю историю мирового кинопроката. Популярный персонаж комиксов в исполнении Райана Рейнольдса покорил зрителей с первых же кадров. Фильм принес более 800 миллионов долларов прибыли при бюджете в 58 миллионов. Вскоре создатели картины анонсировали выход продолжения. Премьера сиквела состоится уже через год, в марте 2018-го.





Знаменитый антигерой комиксов Marvel был создан в 1991 году художником Робом Лайфилдом и писателем Фабианом Нициезой. Впервые персонаж появился на страницах комикса The New Mutants и в кратчайшие сроки завоевал симпатии читателей.