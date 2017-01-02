Поклонников взбесил новый "Шерлок"

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Три варианта разгрузочных дней после праздников

Как облегчить работу пищеварительной системы, вернуть энергию и отличное настроение?
Lifestyle

Лучшие телепрограммы новогодних каникул

Что смотреть на праздниках
партнеры
Вторник 3 января
Лента новостей
19:54
Любовный гороскоп на январь 2017 года
18:37
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
18:21
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
17:10
Как необычно называют детей в России
16:51
Секретная служба Обамы
15:55
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
15:47
Самые счастливые политики
15:39
Российский майор найден мертвым в гостинице
15:20
В Москве температура упадет до -19
14:57
Николаев подловил спящего Киркорова
14:13
Новогодние трагедии
13:56
Чем занимались звезды в первый день нового года
13:35
Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
12:36
Липницкая родит двоих детей
12:25
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
12:02
Умер защитник московского "Динамо"
11:56
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
11:29
Какие сюрпризы ждать от 2017 года
11:22
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки
11:21
Астрологический прогноз со 2 по 8 января
11:10
Собчак свела с ума пышной грудью
10:52
У Вячеслава Манучарова родился сын
10:32
Конгресс взбунтовался против Трампа
22:09
Сосед убил известного телеведущего
20:05
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
18:51
С кем Даша Жукова встретила Новый год
18:32
Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году
18:11
Значение имени Елена
14:44
Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха
14:37
Новые имена ушедшего года
14:33
Какие опасности ждать от 2017 года
14:24
Как изменится жизнь россиян в 2017-м
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
16:30
Путин раскрыл главный секрет Нового года
15:52
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:07
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"

Кадр из сериала "Шерлок"
Поклонники сериала "Шерлок" остались возмущены трагическим концом первой серии четвертого сезона. Сценаристам даже пришлось объяснять неожиданный поворот сюжета.
прочитано 3232 раза

"Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля", – заверили авторы.

Так, в рассказе "Пустой дом" Ватсон говорит о том, что Холмс знал "о его утрате". Что, как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Вотсона уже скончался.

По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует о необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется "убить" ее, и "они знали – как и почему", сообщает Radio Times.


Ранее создатель "Шерлока" Стивен Моффат заявил, что новый сезон сериала будет более мрачным, чем предыдущие. "Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно", — отмечал он.

Моффат подчеркнул, что знакомые для сериала комедийные элементы и шутки будут и в новом сезоне: "Это все то же шоу. В нем все так же есть юмор и веселье". Он добавил, что в этот раз будет несколько моментов, которые по-настоящему удивят зрителей, и посоветовал всем поклонникам "защитить себя от всех спойлеров, так как это стоит того".

"Шерлок", также известен как "Шерлок Холмс" – британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в основном в наши дни. В 2009 году был заказан непоказанный пилотный эпизод, а в июле и августе 2010 года на телеканалах BBC One и BBC HD были показаны три 90-минутных эпизода первого сезона. Второй сезон был показан в январе 2012 года, а третий – в январе 2014-го с показом мини-серии на BBC One 25 декабря 2013 года. 8 января 2014 года Стивен Моффат подтвердил, что сериал продлен на четвертый и пятый сезоны. Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен соответственно. Съемки проходят преимущественно в Лондоне и Кардиффе. В 2011 году "Шерлок" стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".

Автор: Олег Райцин2 января 2017, 19:45

комментарии

Политика

Самые счастливые политики
Конгресс взбунтовался против Трампа
Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года

Шоу-бизнес

Плющенко и Билан любят одну женщину
Успенская без нижнего белья показала мужчину
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

Проишествия

Российский майор найден мертвым в гостинице
Новогодние трагедии
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"
Три варианта разгрузочных дней после праздников
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
Конфузы и тайны новогоднего огонька
Шоу-бизнес

У Вячеслава Манучарова родился сын

Телеведущий Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом
Политика

Конгресс взбунтовался против Трампа

В конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций

Шоу-бизнес

Николаев подловил спящего Киркорова

Певец Филипп Киркоров работает на износ
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой

Примадонна продолжает восхищать и удивлять своих преданных поклонников

Гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2017 года
Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой
Липницкая родит двоих детей
Астрологический прогноз со 2 по 8 января

Фоторепортажи

Знаменитости встретили Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru