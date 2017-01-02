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Поклонников взбесил новый "Шерлок"
"Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля", – заверили авторы.
Так, в рассказе "Пустой дом" Ватсон говорит о том, что Холмс знал "о его утрате". Что, как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Вотсона уже скончался.
По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует о необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется "убить" ее, и "они знали – как и почему", сообщает Radio Times.
Ранее создатель "Шерлока" Стивен Моффат заявил, что новый сезон сериала будет более мрачным, чем предыдущие. "Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно", — отмечал он.
Моффат подчеркнул, что знакомые для сериала комедийные элементы и шутки будут и в новом сезоне: "Это все то же шоу. В нем все так же есть юмор и веселье". Он добавил, что в этот раз будет несколько моментов, которые по-настоящему удивят зрителей, и посоветовал всем поклонникам "защитить себя от всех спойлеров, так как это стоит того".
"Шерлок", также известен как "Шерлок Холмс" – британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в основном в наши дни. В 2009 году был заказан непоказанный пилотный эпизод, а в июле и августе 2010 года на телеканалах BBC One и BBC HD были показаны три 90-минутных эпизода первого сезона. Второй сезон был показан в январе 2012 года, а третий – в январе 2014-го с показом мини-серии на BBC One 25 декабря 2013 года. 8 января 2014 года Стивен Моффат подтвердил, что сериал продлен на четвертый и пятый сезоны. Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен соответственно. Съемки проходят преимущественно в Лондоне и Кардиффе. В 2011 году "Шерлок" стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".
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