Поклонников взбесил новый "Шерлок"

Поклонники сериала "Шерлок" остались возмущены трагическим концом первой серии четвертого сезона. Сценаристам даже пришлось объяснять неожиданный поворот сюжета.

"Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля", – заверили авторы.

Так, в рассказе "Пустой дом" Ватсон говорит о том, что Холмс знал "о его утрате". Что, как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Вотсона уже скончался.

По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует о необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется "убить" ее, и "они знали – как и почему", сообщает Radio Times.





Ранее создатель "Шерлока" Стивен Моффат заявил, что новый сезон сериала будет более мрачным, чем предыдущие. "Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно", — отмечал он.

Моффат подчеркнул, что знакомые для сериала комедийные элементы и шутки будут и в новом сезоне: "Это все то же шоу. В нем все так же есть юмор и веселье". Он добавил, что в этот раз будет несколько моментов, которые по-настоящему удивят зрителей, и посоветовал всем поклонникам "защитить себя от всех спойлеров, так как это стоит того".

"Шерлок", также известен как "Шерлок Холмс" – британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в основном в наши дни. В 2009 году был заказан непоказанный пилотный эпизод, а в июле и августе 2010 года на телеканалах BBC One и BBC HD были показаны три 90-минутных эпизода первого сезона. Второй сезон был показан в январе 2012 года, а третий – в январе 2014-го с показом мини-серии на BBC One 25 декабря 2013 года. 8 января 2014 года Стивен Моффат подтвердил, что сериал продлен на четвертый и пятый сезоны. Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен соответственно. Съемки проходят преимущественно в Лондоне и Кардиффе. В 2011 году "Шерлок" стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".