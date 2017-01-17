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Украина "репрессировала" Эльдара Рязанова
Российский актер Ян Цапник внесен Министерством культуры Украины в перечень лиц, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности Украины". Фильмы и телесериалы с его участием отныне транслироваться в стране не будут.
"Опальный" список разместил на своей странице в Facebook глава Госкино Украины Филипп Ильенко. В него попали и два фильма режиссера Эльдара Рязанова. Это "Привет, дуралеи" 1996 года и "Тихие омуты" 2000 года.
Отметим, в конце декабря 2016-го Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла предупреждение телеканалу "Интер". В СБУ заявили, что в случае появления Яна Цапника в новогоднем эфире во время "Голубого огонька" телевизионщикам грозит наказание.
Как писали Dni.Ru, национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение запретить трансляцию телеканала "Дождь". Официальной причиной было названо непризнание суверенитета страны.
Телеканалу дали месяц на прекращение вещания. Член совета Сергей Костинский сообщил, что "Дождь" неоднократно нарушал украинское законодательство.
Напомним, в ноябре 2016 года российской R’n’B-певице, известной как Кристина Си, запретили въезд на территорию Украины. Причиной стало ее выступление летом в Крыму.
О запрете сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Сотрудники ведомства заявили, что певица находилась на территории Крыма, которую украинцы продолжают считать своей, "незаконно".
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