Киев собрался расширить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном расширении санкционного списка российских граждан. По словам главы МИД, в число персон нон грата занесут тех, кто якобы лишал украинских граждан свободы по политическим соображениям.

Климкин заявил, что в Киеве "постоянно работают над санкционным списком". "Мы постараемся адаптировать этот список по мере того, как будем иметь четкие данные о тех, кто вовлечен в процессы над нашими политическими заключенными", – цитирует министра ТАСС. Климкин добавил, что украинские власти готовят новые дополнения в список.

Напомним, Украина ввела санкции против более 380 российских граждан в сентябре 2015 года. Среди "нежелательных" лиц – политики, журналисты, предприниматели. Кроме того, в июле 2016 года Украина приостановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний в пределах своей страны. Последнее обновление списка произошло в октябре 2016 года, в него внесли еще более 330 граждан и более 160 компаний.

Напомним также, 15 декабря 2016 года стало известно, что решение о продлении антироссийских санкций приняли лидеры стран Евросоюза. По данным источников среди местных дипломатов, ограничительные меры против Москвы будут действовать до середины 2017 года.