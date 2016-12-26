Кто вернет русский язык на Украину

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотреть документ после зимних каникул.

Неожиданный для Украины законопроект внес на рассмотрение Рады депутат от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий. Документ называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине". Ближайшая дата, когда депутаты смогут рассмотреть этот закон – 17 января 2017 года, в минувшую пятницу парламентарии ушли на зимние каникулы, сообщает РИА Новости.

Русский язык на Украине является одним из двух наиболее распространенных языков общения – родным его признает треть граждан страны, а разговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины. Русский язык не имеет статуса государственного, но об этом в последние годы в обществе постоянно идут жаркие споры.





После смены власти на Украине в 2014 году предпринимаются попытки максимально вытеснить русский язык из общественной и социальной сферы. Ставший президентом страны Петр Порошенко исключил всяческую возможность придания русскому языку статуса государственного. Все эти два года на Украине активно меняются указатели и таблички, объявления на вокзалах, в аэропортах и в метро, переписываются школьные учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на украинском языке.

Эти скорее политические, чем оправданные какой-то необходимостью, меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастую встречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных и восточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президент страны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и международных встречах.





Новые украинские власти также пытались запретить и гастроли российских артистов, составив "черный список" невъездных исполнителей. Причем, парадоксальным образом туда попали даже музыканты, родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.

Очередная попытка защитить русский язык на государственном уровне исходит от парламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышана в Верховной раде. Высока вероятность того, что законопроект, внесенный в парламент нардепом Евгением Балицким, даже не будет одобрен на предварительных слушаниях в профильном комитете.