Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе

Американский трагикомедийный мюзикл "Ла-Ла Ленд" молодого режиссера Демьяна Шазелла не устает восхищать весь мир. От кинокритиков до простых телезрителей – все дают трогательному музыкальному фильму положительные оценки. Но не такова известная светская дива и журналистка Ксения Собчак. Ей творение Шазелла, кажется, категорически не понравилось.

"Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино" – написала Ксения на своей странице в социальной сети Instagram, после чего поделилась впечатлениями от просмотренного фильма. По мнению популярной ведущей, "Ла-Ла Ленд" не достоин столь громких восторгов.

"Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания. Ну разве что таких, как во время просмотра какого-нибудь хорошего диснеевского мультика"

Собчак выразила недоумение: дескать, как "люди увлеченные большим,сложным кино могут так расхваливать эту сахарную вату"? Ксения даже предположила, что окружающие просто решили "всех нас потроллить своими восторгами". Да, судя по ее длинной тираде, на киносеансе Ксении было по-настоящему скучно.

В заключение теледива призналась, что только мягкие и удобные кресла кинотеатра "Москва" помогли ей "воздержаться от побега". Подписчики Собчак не остались в стороне и принялись активно комментировать отрицательную "рецензию". "Это все возраст!" – уверенно заявил один из поклонников ведущей. "Есть эмоциональные пороги,ассоциации и ожидания (таки возраст да да" – согласился второй.

Впрочем, подписчики скорее всего шутят в адрес строгой Ксении. Недавно 35-летняя Собчак впервые в жизни стала матерью. В последнее время она посвящает большую часть своего времени семье – супругу Максиму Виторгану и сыну Платону. Возможно, теперь теледиве действительно по душе исключительно "серьезное" авторское кино, но это никак не изменит того, что "Ла-Ла Ленд" набирает все большую популярность в мире. По заверениям огромного количества кинокритиков, киномюзикл Шазелла получит не один "Оскар".