Ученые: Марципан ядовит

Британские ученые часто радуют нас самыми неожиданными открытиями. В преддверии новогодних и рождественских каникул химик Катрин Харкап решила выяснить: какие продукты с праздничного стола наиболее опасны.

Как ни удивительно, рейтинг по-настоящему опасных продуктов возглавил марципан – смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Все дело именно в миндале, который содержит амигдалин, сообщает Lenta.ru. Попадая в кишечник, он превращается в ядовитое вещество – цианистый водород. Однако все не так страшно: летальный исход грозит только тем, кто умудрится съесть более 35 килограммов марципана за раз. Что, разумеется, невозможно.

Второе место досталось мускатному ореху. Злоупотребление им может повлечь за собой печальные последствия. Тахикардия, потеря сознания, головокружение, тошнота и даже потеря зрения – это лишь часть побочных эффектов от "передозировки" ореха. Все потому, что он содержит мерисцитин, по своему действию схожий с сильным наркотиком – амфетамином. К негативным последствиям может привести порция в полтора ядра ореха.

На третьем месте – популярное украшение новогоднего стола – омела. В ее составе присутствует форатоксин – вещество, вызывающее проблемы с сосудами. Также не очень полезным был признан малочай красивейший, который, впрочем, тоже используется исключительно в декоративных целях.