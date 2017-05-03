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Как избежать хамства в постели

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Особая, пожалуй, самая неприятная категория хамов – это постельные хамы. На них боятся нарваться и мужчины, и женщины. Это закомплексованные, безразличные, либо совсем потерявшие берега люди, которые ведут себя грубо и цинично во время, а чаще после интимной близости.
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Причем, речь тут не идет о каких-то садо-мазо практиках. Изысканный садист может по-джентельменски угостить барышню в ресторане, подать ей пальто, приоткрыть перед ней дверь, а потом от души надавать пощечин. Но это за хамство не считается. Даже если никакого ресторана-пальто и не было, садо-мазо эксперимент – дело добровольное и обсуждаемое. Пара договаривается о границах допустимого. Женщина сама просит: обращайся со мной, мол, как с публичной девкой. Мужчина сам говорит: я твой прикроватный пуфик со всеми вытекающими последствиями. А вот с настоящим хамством дело обстоит совсем иначе.

Хамство проявляется в самый неожиданный момент, когда его меньше всего ждешь. Это может быть циничное замечание о фигуре или сексуальной привлекательности женщины. Или нелицеприятное мнение о мужской эрекции, качестве и количестве фрикций. Это явное пренебрежение человеком, попытка продемонстрировать превосходство. И именно из-за того, что во время интимного процесса человек менее всего защищен, такое хамство воспринимается особенно болезненно.

Фото: GLOBAL LOOK press

В том случае, когда у партнера с психикой не все в порядке, такая провокация может привести к ужасным последствиям. Я видела документальные фильмы о маньяках – часто именно женщина – постельная хамка стала финальным спусковым крючком. Так что, друзья, заниматься такими вещами – по крайней мере, небезопасно. Но я думаю, что вы и не собираетесь. А вот как защититься от такого печального опыта? В народе уже придумали ряд способов, которые мы и рассмотрим.

Правило трех свиданий

Это правило, разработанное кем-то умным специально для девочек, конечно, работает. Но через раз. В случае, если "жертва" юна, прекрасна и невинна, потенциальный хам может потратить и больше трех вечеров на ее соблазнение, а потом и унижение. Однако, в случае кувырка в постель в первые несколько часов знакомства такая вероятность, конечно, чуть выше.

Некоторые заходят еще дальше, и предлагают допускать в свою постель только тех, кто демонстрирует серьезнейшие намерения. Однако, это не для всех. Кто-то сознательно идет на риск, желая хорошенько понадкусывать все радости жизни.

Разделение на "хороших" и "плохих" девочек

У мужчин нет правила трех свиданий, чем раньше получил желаемое, тем больше он молодец. Однако, они упорно делят девочек, девушек и женщин на "хороших" и "плохих", "шкур" и "порядочных". От "шкуры" не ждут ничего хорошего – воспользовался и убежал, в долгие разговоры с ней вступать не надо, общаться – по-минимуму. Некоторые мужчины в принципе не в состоянии проявить хоть какую-то сексуальность, если женщина ведет себя, с их точки зрения, как "порченная". В таком случае они просто спешно ретируются с места событий – боятся. Способ, может быть, и действенный. Но также очень ограничивающий свободу действий, а, значит, и удовольствия.

Фото: GLOBAL LOOK press

Погоня за девственностью

Считается, что отличный способ защититься от хамства – это выбирать кого-то, у кого маленький сексуальный опыт. Чаще всего – девственницу, или девственника. Способ, возможно, и неплохой. Но тоже не всегда действенный. Если девственницы женского пола обычно наивны и романтичны, то мальчики так стремятся поскорее приобрести опыт, что соглашаются на все подряд. И этим "всем подряд" можете оказаться именно вы… И значимость ваша будет соответствующей.

Своя территория

Мужчина чуть лучше защищен от сексуального хамства в силу двух причин: он тупо физически сильнее – раз, и он чаще приводит женщину на свою территорию, чем наоборот – два. В незнакомой обстановке человек всегда немного теряется. Будь я женщиной, которая соглашается на мимолетную связь, я бы сохранила за собой контроль, хотя бы, за территорией. Но и это не гарантия.

Как мы видим, ни одного действительно стопроцентного метода избежать постельного хамства не существует в принципе. По внешнему виду хама не отличишь, свою гнилую душонку он может временно закамуфлировать, а потом проявиться во всей красе.

Честно говоря, я думаю, что единственное средство от такого – интуиция. Ну и опыт, сын ошибок трудных. Малейшее сомнение – и кандидата в топку. Но есть еще и один вариант.

Не знаю, как бы сформулировать это помягче, но… Короче говоря, поскольку хамят в основном в общественном транспорте, то… нечего ездить в общественном транспорте. Ну, вы поняли, о чем я. 

3 мая 2017, 20:11

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