Нудистская дискотека в концлагере

В сети появилось видео под названием "Игра в салки", на котором голые люди гоняются друг за другом по газовой камере. Как выяснилось, оно было частью выставки под названием "Польша – Израиль – Германия: Опыт Освенцима", проходившей в Кракове еще в 2015 году.

Изначально экспозиция была одобрена посольством Израиля. Однако после разразившегося скандала дипломаты потребовали изъятия ролика из публичного доступа. Что это было? – чиновники, рассматривавшие пресс-релиз, не разобрались, или их ввели в заблуждение намеренно – не столь уж важно. Однако любые действия в местах гибели людей, кроме мемориальных, не просто неуместны, но и недопустимы.

Вызывает недоумение тот факт, что с письмом к президенту Польши Анджею Дуде, требующим разъяснить, каким образом было получено соответствующее разрешение и организована акция горе-"художников" в газовой камере бывшего концлагеря Штуттгоф, обратились представители израильских общественных организаций, а не правительство государства или посол.

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Третьим рейхом Польши. За годы войны в нем содержалось до 110 тысяч заключенных. 65 тысяч из них погибли: помимо медицинских экспериментов данный лагерь был известен производством мыла из человеческих тел и испытанием на заключенных горчичного газа. Большинство узников встретили страшную смерть в той самой камере, которую опоганили участники и организаторы скандального видео.

Нет слов, чтобы описать боль и возмущение не то что от самого видео, но даже от самой идеи, что подобное могло быть спланировано и реализовано. Тем более, что именно Польша первой приняла на себя удар фашистских войск и ощутила всю тяжесть захватнической и нацеленной на уничтожение целых народов войны.

Тем не менее, это случилось именно там. Невозможно себе представить подобного ни в России и странах бывшего СССР, в наибольшей степени пострадавших в годы Великой Отечественной войны, ни в Германии, в генах граждан которой со времен Второй мировой живут память об ужасах, содеянных предками и глубочайший стыд за их преступления. Я ежегодно принимаю участие в мемориальных мероприятиях, посвященных жертвам Освенцима, и отлично помню слова посла Германии: "Наших жизней и жизней наших потомков не хватит, чтобы загладить эту вину".

Вообще адекватная оценка военных событий присуща только России и Германии. Но если страны-союзники, входившие в антигитлеровскую коалицию, имеют сегодня весьма сдержанную позицию, различного рода "карлики", бывшие под оккупацией, в последние годы буквально "с цепи сорвались". Парады фашистов, не стесняющихся демонстрировать ордена и награды бывших гитлеровских прихвостней, проходят в Латвии, Литве, Эстонии и, кстати, в той же Польше. Что это? Стокгольмский синдром, не иначе.

То, что произошло в 2015 году в Штуттгофе, находится за гранью добра и зла. Я еврей. А все российские евреи прекрасно знают об общих корнях с евреями Польши. Может быть, в тех камерах, где велась съемка, погибли и мои родственники?! Так почему среди раздевающихся в газовых камерах, оскверняющих памятники героям и жертвам прошедшей войны, среди стирающих с лица земли сами могилы павших в подавляющем большинстве – граждане тех самых стран-"карликов", которые, получая нацистские удары, сами являлись пособниками военных преступлений? Эта извечная мания величия, основанная на глубоко укоренившемся комплексе неполноценности, к сожалению, является "вечным двигателем" непреходящей ненависти к тем, кто, в противовес им, боролся за мирную жизнь, страдал, погибал.

Вероятно, это подлое желание "отомстить большому брату", много лет защищавшему и помогавшему, что тут скрывать, в том числе в ущерб собственным интересам? Отвратительно. Циничная распущенность и трусливая бравада – очевидные признаки полного духовного вырождения подобных "наций". С такими нам однозначно не по пути. Это не те люди, с которыми нам стоит жить в "общем доме" – объединенной Европе.