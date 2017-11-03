Навальному грозит реальный тюремный срок

В конце октября Алексея Навального уличили в "нечестной игре": эксперты установили, что в его видеоматериалах содержатся элементы НЛП и другие специальные приёмы психологического воздействия. Однако обвинения в адрес Навального в использовании психологических методик, фактически "промывающих мозги" электорату, меркнут перед перспективой замены условного срока, назначенного ему судом, на реальное тюремное заключение.

Навальный дважды нарушил условия своего испытательного срока – периода, в течение которого условный срок может быть заменен реальным. Согласно ст. 74 УК РФ, если условно осужденный систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, то в соответствии со ст. 190 УИК РФ начальник уголовно-исполнительной инспекции в течение трех рабочих дней должен направить в суд представление об отмене условного осуждения. Основание для этого имеется безусловное: Навальный дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП 27 марта и по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ 2 октября 2017 года. По чьей просьбе начальник инспекции В.К. Косарев "тянет резину", еще предстоит выяснить.

В то же время, 1 ноября Алексей Навальный выступил с громким заявлением о том, что собирается подать в суд на Владимира Путина за то, что президент "препятствовал проведению мирных митингов и встреч с избирателями". Такое вызывающее поведение оппозиционера при вышеописанных обстоятельствах выглядит пиаром чистой воды. Во-первых, чтобы иметь "избирателей", "кандидат" должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством РФ. А с этим у Навального есть несколько проблем, включая ту, что данная процедура еще не начата в стране в целом.

А во-вторых, в соответствии с пп. 1 п. 5.2 ст. 3 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление гражданин Российской Федерации не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации. А значит, и быть зарегистрированным в качестве кандидата, когда для этого придет время. Не понимаю, на что рассчитывает Навальный, который был осужден по делу "Кировлеса" по ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" на 5 лет. Часть 4 указанной статьи – это тяжкое преступление, предусматривающее до 10 лет лишения свободы. То, что он получил лишь 5, а наказание было заменено условным сроком, сути не меняет.

Получается, оппозиционер в очередной раз использовал свой излюбленный манипулятивный прием: привлек к себе внимание за счет имени главы государства, не имея никаких для этого оснований.

Конечно же, приближение срока начала регистрации кандидатов в президенты РФ усиливает активность каждого, кто собирается отстаивать свои права в данной связи. Однако тот факт, что юристы ФБК не предупредили своего шефа о том, что в его случае лучшая тактика – не напоминать о себе лишний раз, уповая на исконно русский "авось", вызывает сомнения в том, что в команде Алексея Навального все гладко.