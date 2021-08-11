В Петербурге автобус врезался в столб на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте Санкт-Петербурга автобус врезался в столб. Удар был значительной силы, в результате чего передняя часть транспортного средства прогнулась, а стекло треснуло в нескольких местах.
Как сообщает телеканал 360, в автобусе находились люди. Семеро человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Прокуратура начала проверку.
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