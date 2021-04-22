В Петербурге самосвал столкнулся с груженным бревнами лесовозом

Серьезная авария произошла в северной столице. По информации прессы, на столкнулись два грузовых транспортных средства.
РИА ФАН сообщает, что причиной случившегося стала неисправность одной из машин. Один человек в результате ДТП получил травмы.
Серьезная авария произошла в северной столице. По информации прессы, на столкнулись два грузовых транспортных средства.
РИА ФАН сообщает, что причиной случившегося стала неисправность одной из машин. Один человек в результате ДТП получил травмы.
Это большая потеря
Ведущая предстала рядом с коллегой
Певица ввязалась в спор с музыкантом
Лечение уже не помогает
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Смена религии
Кто из Занзибара?
Не люблю себя
Новости с юга
Как из железа получить золото???
Верую и повинуюсь
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом
Какое ваше любимое имя ?